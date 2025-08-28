◆米大リーグドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手」で先発し、両軍無得点の３回にマルテに１１号先制ソロを浴びた。７月３０日（同３１日）以来、今季２度目となるレッズ戦登板。同試合ではデラクルス、ラックスらに安打を浴びて４回途中５安打２