モデルでタレントの益若つばさが２８日までに自身のＳＮＳを更新。イメージチェンジした姿を披露した。益若はインスタグラムに「秋に向けてブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン！髪の毛切りました」と投稿。「カットがハッシュカットで、長さはミディアムレイヤーです！顔周りが軽くて可愛い。短いのに髪の毛しばれるの嬉しいーメンズっぽさと女性ぽさを両方入れたいと欲張りなオーダーをして、叶えていただきました」と