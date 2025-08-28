28日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午前10時現在は前日比48銭円高ドル安の1ドル＝147円27〜28銭。ユーロは06銭円安ユーロ高の1ユーロ＝171円50〜55銭。米長期金利が前日に低下し、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。市場では「月末で国内輸出企業の円買いドル売りも入った」（外為ブローカー）との見方もあった。