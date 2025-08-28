ドジャースとレッズの試合で始球式を務めるサッカー韓国代表FWの孫興民＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】サッカーの米プロリーグMLSのロサンゼルスFCに加入した韓国代表FW孫興民が27日、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が先発登板したロサンゼルスでのレッズ戦で始球式を務めた。マウンドに上がる前にフリーマンとユニホームを交換した後、捕手役のスネルにノーバウンドで投げ込み、大きな歓声を浴びた。孫興民は2