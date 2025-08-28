小笠原道大が語る「DH制導入の是非」（後編）前編：DH制導入によって野球はどう変わる？＞＞2027年からセ・リーグでもDH制が導入されるが、ではどのような選手が向いているのか。そこでセ・パでMVPを獲得した小笠原道大氏に今季セ・パ交流戦でのDHの顔ぶれを振り返りながら、適任者は誰なのかを尋ねた。巨人・坂本勇人のような実績あるベテラン選手がDHに入ることも考えられるphoto by Koike Yoshihiro【DHとして試合に出る難