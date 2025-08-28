福岡管区気象台28日午前9時20分発表の防災コメント＜防災事項＞28日は、高気圧周辺の暖かく湿った空気や強い日射の影響により、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。雨雲の発達の状況や動向によっては、大雨注意報（浸水害、土砂災害）、洪水注意報を発表する可能性があります。。＜予想降水量（多い所）＞（28日12時から29日12時まで）1時間降水量40ミリ（県内全域）24時