８月２７日、大阪府警平野警察署から感謝状を送られたのは、中崎正太郎さん（４９）と、東住吉総合高校の前島海人さん（１７）・高野健志さん（１７）・片岡怜さん（１８）です。警察によりますと、８月１日の午前８時ごろ、大阪市平野区の高野大橋の上で、欄干に足をかけ飛び降りようとしていた３０代の男性を、自転車で通りかかった中崎さんが発見。（中崎さん）「どないしたん？」（３０代の男性）「死にたい…」中崎さん