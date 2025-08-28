チャットGPTが息子の自殺を助長したとしてアメリカ・カリフォルニア州の両親が26日、開発元のオープンAIらを提訴しました。訴状によりますと、カリフォルニア州に住む16歳の少年は、去年9月からチャットGPTを使い始め、当初は音楽や漫画など趣味に関するやり取りをしていました。しかし、秋ごろに少年が「自殺できると思うと落ち着く」と打ち明けると、チャットGPTは専門家への相談を促すこともなくやり取りを続けたとしています。