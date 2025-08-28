Image:株式会社ＹＩＮＳＴＡＮＴ 2025年8月2日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。モバイルバッテリーは便利な必需品。でも、重くてかさばるものは持ち運びが面倒に感じることもありませんか。そんな方にピッタリな軽くて薄いバッテリーが登場しました。「Mag Plate 3」がそれ。たった145gの軽さ、そしてわず