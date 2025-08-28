ロシアでシラカバの木を１０メートル登って、３日間降りられなくなった猫が救出された。モスクワ州立情報機関「モソブポージスパス」が２７日、ロシアのＳＮＳテレグラムで伝えた。モスクワ州セレブリャノ＝プルツキー地区で、シラカバの木を１０メートルぐらい登ったものの、降りられなくなり、３日間も動かない猫がいた。地元住民は猫が自力で降りてくるように、木の下におやつを置くなど、あらゆる策を講じたが、猫は降りて