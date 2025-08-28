Image: アンカー・ジャパン 2024年8月28日の記事を編集して再掲載しています。運べる安心感、ですね。防災への備えが注目されている昨今。スマホやタブレットを充電でき、家電なども動かせるポータブル電源（ポタ電）も、ニーズが高まっているアイテムです。でも、あんなデカくて重そうなもの、持ち運び出来ないよ…、なイメージがある方も多いと思いますが、安心してください。ストラップ付