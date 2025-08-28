フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら、１８）が披露した最新ショットが話題を集めている。２８日までに自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「来年度のカレンダー撮影でサンタさんに！」とコメント。サンタ姿のアップショットを披露した。この投稿には「可愛いサンタさん何運んできてくれるのかな？カレンダーだ」「本当にめちゃくちゃ可愛すぎて目の保養になりますありがとう」「サランた〜