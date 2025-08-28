全員日本人で構成されたＫ―ＰＯＰガールズグループ「ＵＮＩＣＯＤＥ（ユニコード）」が２８日、１年ぶりの２ｎｄシングル「Ａｉｎｇ（アイン）」を配信リリースした。公式ＹｏｕＴｕｂｅにはミュージックビデオ（ＭＶ）と、特別インタビューが公開された。同曲「Ａｉｎｇ」は、韓国語の愛嬌（あいきょう）の表現に由来し、ＵＮＩＣＯＤＥらしい等身大のかわいらしさと力強さを兼ね備えたナンバー。待望の新曲に、ＥＲＩＮは