テレビ朝日には今年４月、計４人の新人アナウンサーが入社した。現在はそれぞれ担当番組が決まり、徐々に視聴者にも顔を覚えられ始めている。入社から５か月が経過しての今の心境、アナウンサーの道を選んだ理由はさまざまだが、全員が一日も早く先輩に追いつくことができるよう、日々奮闘を続けている。（中西珠友）宮本夢羅アナウンサーは慶大の総合政策学部を卒業しているが、高２までは医学部志望だった。「小学校５年生