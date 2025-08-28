☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝森唯、阪神＝伊原ＤｅＮＡの筒香が２７日、阪神戦（横浜）で６回に岡留から１１号本塁打を放ち、８月２４日の巨人戦から３戦連続本塁打をマークした。自身最長タイの３戦連発で、２８日の阪神戦では初の４戦連発を狙う。筒香の３戦連発は次の通り。▽２０１４年月・日相手本数７・１４広島１１５広島２１６広島２▽２０１５年５・２