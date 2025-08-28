奄美除く鹿児島県内ではきょう28日、気温が著しく高くなり、熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。 気象台は熱中症警戒アラートを発表しました。 28日の予想最高気温は、鹿屋、大口、川内で33度、鹿児島市、指宿、枕崎、西之表、名瀬で33度などとなっていて、各地で真夏日となっています。 屋内ではエアコンを適切に使用し、外出は、なるべく短時間にするか、暑い時間を避けるなどしてください。また