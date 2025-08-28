タレントの坂下千里子（49）が28日までに自身のインスタグラムを更新。レアな夫婦ショットを披露した。坂下は26日の投稿で「優勝しちゃった」とテニスウエアでトロフィーを手にするショットをアップ。「初優勝」「ミックスダブルス」と趣味であるテニスでの快挙を報告していた。この日はストーリーで「なんか、すみません。私一人で優勝したわけじゃなくて、ミックスダブルスで、夫と組んで優勝しました」と改めて説明。「皆