かがわ総文祭吹奏楽部門(2025年7月撮影) 香川県は7月26日から7月31日まで開催された文化部のインターハイ「かがわ総文祭2025」の作品数、参加生徒数、一般観覧者数などをまとめました。 香川県の201校から1776人、県外や海外の2952校から1万4791人、あわせて1万6567人の高校生が参加し、総合開会式とパレードに加え、演劇や郷土芸能など23部門で作品やパフォーマンスを披露し、県民ら5万2221人が観覧し