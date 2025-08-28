【ロンドン＝蒔田一彦】ＡＰ通信によると、デンマーク外務省は２７日、自治領グリーンランドで米国人が世論工作を試みていたとの報道を受け、米国の駐デンマーク臨時代理大使を呼び出して説明を求めた。トランプ米大統領はグリーンランドの領有に意欲を示しており、米国の領有に好意的な世論形成を図ろうとした可能性があるという。デンマーク公共放送ＤＲは２７日、少なくとも３人の米国人男性がグリーンランドで情報収集など