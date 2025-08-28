アメリカが800ドル（約11万8000円）以下の輸入品に関する免税措置を29日に撤廃する。日本にはどのような影響が出るのか？ テレビ朝日経済部の佐藤美妃記者に聞いた。【映像】「デミニミス・ルール」とは？━━日本への影響は？「既に影響は出ている。27日から日本郵便がアメリカ向けの小包など一部の郵便物の引き受けを停止している。アメリカの免税措置の撤廃は29日だが、いまだその具体的な手続きがまだ決まっておらず日本郵便