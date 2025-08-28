トランプ関税の引き下げをアメリカに求めるために、きょうから予定されていた赤沢経済再生担当大臣の訪米が、急きょ取りやめとなったことがわかりました。トランプ関税をめぐり、赤沢大臣はきょうから3日間訪米し、ラトニック商務長官らとの直接協議に臨む予定でしたが、急きょ取りやめとなりました。政府関係者によりますと、「閣僚同士の直接協議の前に、事務レベルで確認する事項が発生した」としています。再訪米の時期は決ま