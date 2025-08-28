ダイソーで可愛いキーホルダーを見つけて購入してきました！存在感のあるハート形のモチーフに、さりげないリボンがあしらわれているのがポイント！裏にはポケットが付いていて、ミニアクスタや缶バッジなども入れられますよ。目に留まりやすいので、旅行バッグなどの目印にもおすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リボン付PVCハートキーホルダー（ピンク、ブルー）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーポ