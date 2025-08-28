37歳の女子が半年後に気づいたこととは――（写真：shimi／PIXTA）“結婚を望んでいるのに「なかなかいい相手に出会えない」と悩む人が陥っているのが、「自分は交際しているつもりだったのに、相手はそう思っていなかった」という“思い込み交際”だ。SNSの普及や恋愛観の多様化によって関係性が曖昧になりやすく、互いの認識がすれ違ったまま、貴重な時間だけが過ぎてしまうケースが後を絶たない。仲人として婚活現場に関わる筆