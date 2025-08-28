JR東日本によりますと、28日午前8時3分、上越新幹線「とき300号」が大宮～上野を走行中に乗客のキャリーケース内のモバイルバッテリーから発煙したため、上野駅で車内の確認を行い、9分の遅れが出たと発表しました。とき300号は新潟駅6時12分発、東京行きの12両編成で、発煙があったのは10号車ということです。とき300号では当時、発煙したモバイルバッテリーを所持していた男性の乗客が手にケガを