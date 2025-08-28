SixTONESによるコント番組『ワロタ！』第4回が、明日8月29日16時より配信スタートする。 （関連：SixTONES 田中樹、ギャップで魅了する鋭い演技実兄との共演、初単独主演舞台で試される俳優としての真価） 第4回のコントゲストには、俳優の南果歩が出演。加えて、劇作家の上田誠（ヨーロッパ企画）がスペシャルゲストライターとしてコントに参加し、2人はスタジオにもトークゲストとして登場する