ＵＬＳグループが３日続伸している。２７日の取引終了後、９月３０日を基準日として１株を１０株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS