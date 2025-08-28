午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７３０、値下がり銘柄数は７８９、変わらずは９６銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に鉱業、保険、証券・商品、石油・石炭など。値下がりで目立つのは小売、繊維、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS