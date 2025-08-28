第8しんこう丸愛媛県愛南町を2020年12月に出港した漁船「第8しんこう丸」（199トン）が船長ら6人の乗組員ごと行方不明になり、昨年2月に和歌山県すさみ町沖の海底で見つかった事故で、運輸安全委員会は28日、調査報告書を公表。船体に目立った損傷はなく、衝突した可能性のある船舶も確認されず、沈没の経緯は不明と結論づけた。報告書によると、漁船は12月22日午前11時ごろ、養殖ブリの活魚約40トンを積んで三重県尾鷲市に向