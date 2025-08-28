28日10時現在の日経平均株価は前日比107.01円（0.25％）高の4万2627.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は730、値下がりは789、変わらずは96。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を85.09円押し上げている。次いで東エレク が15.70円、ＫＤＤＩ が7.29円、ＳＯＭＰＯ が5.83円、豊田通商 が5.17円と続く。 マイナス寄与度は8.1円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファナック が7.6円、フ