グラスナー監督が試合前日会見で言及イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間8月28日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）予選第2戦でノルウェーのフレドリクスタと対戦するなか、前日の会見でオリバー・グラスナー監督が負傷離脱していた日本代表MF鎌田大地が復帰したと明かした。クリスタル・パレスはFAカップ決勝でマンチェスター・シティを1-0で下して初優勝。鎌田もその一員として活躍をした。しかし今シーズン初戦となった