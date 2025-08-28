双子を妊娠中のタレント・中川翔子が27日、自身のインスタグラムを更新。ふっくらとしたおなかのショットを公開し、妊娠中の悩みについてつづった。服などを断捨離したと明かした中川は、愛猫を抱き、笑顔のショットをアップ。「健診、双子あわせて3809gまできました血圧やむくみや色々合格でホッとしました」と健診の詳細を明かし、「安静継続だけど！張りもおちついてすでに親孝行な双子たちありがとうね」とつづった。