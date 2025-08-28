台湾の検察当局は27日、半導体メーカー「TSMC」の機密情報を不正に取得したとして、元従業員ら3人を起訴したと発表しました。台湾高等検察署によりますと、国家安全保障法違反などの罪で起訴されたのは、台湾の半導体メーカーで世界最大級の「TSMC」の元従業員ら3人です。このうち1人は退職後、日本企業「東京エレクトロン」の現地子会社に再就職していましたが、東京エレクトロンがTSMCの「2ナノ」半導体を作る装置のサプライヤー