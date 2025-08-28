◇ナ・リーグドジャース―レッズ（2025年8月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席は左飛に倒れた。投手・大谷は初回、先頭・フリードルに左前打を許したものの後続を断ち、無失点で立ち上がった。その直後、あわただしく打撃手袋やレガースなどを装着し打席へ。相手先発・ロドロの2球目真ん中付近の直球を振り抜いた