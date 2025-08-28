元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「大親友」とのツーショットを披露した。丸山は「ハムちゃん大親友、まじで本当に仲良し」と投稿し、テレビ番組で共演したお笑い芸人のみやぞんと笑顔のツーショットを公開。「前世は兄妹だった気がする。元気玉！！いつもありがとう、これからもよろしくね」と思いをつづった。ハッシュタグでは「#みやぞんとならずっと