朝鮮人民軍総参謀部の特殊作戦訓練基地を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前右）＝27日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは28日、金正恩朝鮮労働党総書記が27日に朝鮮人民軍総参謀部の特殊作戦訓練基地を訪れ、狙撃手や特殊作戦用の部隊の訓練を視察したと報じた。金氏は新型の狙撃ライフルの性能を確認。総参謀部に狙撃手の養成所を設立する方針も明らかにした。韓国メディアは、ウクライナに侵攻