佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。「気象予報士の日」 8月28日は「気象予報士の日」です。31年前のこの日、初めて気象予報士国家試験が行われました。私は4年前に試験に合格し、気象予報士になりました。当時は1日15～16時間勉強したことを覚えています。いつまでも初心を忘れずに、天気と向き合っていきたいと思います。 「天気の予想」 コロコロと変わり