国民民主党は２７日、両院議員総会を国会内で開き、参院選の総括文書をとりまとめた。大幅な議席増となったことについて「一定の評価」を受けたとし、次期衆院選の目標に予算を伴う法案を提出できる「５１議席」を掲げた。ガバナンス（組織統治）改革などの課題も浮き彫りとなった。「実態は『薄氷の勝利』だ」玉木代表は総会の冒頭、「良い面と同時に、課題が見えてきた選挙だった。しっかり総括し、次につながる態勢強化を図