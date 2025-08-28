カセットボンベや携帯発電機など、災害時に活躍する製品による事故が多く発生しているとして、NITE＝製品評価技術基盤機構は28日、注意喚起を行った。NITEによると、2020年から2024年までの5年間に報告のあった、カセットボンベ等の事故は204件、携帯発電機の事故は21件発生していて、このうち計9件が死亡事故に至っている。カセットボンベ等の事故では、ガス漏れが原因で火災となる例が報告されているうえ、人的被害に遭うケース