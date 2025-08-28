去就注目のブラジル代表ウインガーはクラブに留まるようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・シティに所属する21歳のブラジル代表MFサヴィーニョは今夏クラブに残留することが決定的になったという。昨夏の移籍市場でマンCに加入したサヴィーニョ。昨季はデビューシーズンながらも公式戦48試合に出場して3ゴール11アシストと活躍。しかし今夏は退団の噂が飛び交っており、トッテナム・ホッ