とちぎテレビ さくら市の中村卓資市長は、２７日に開いた定例会見で、市内に整備を進めてきた「さくら市学校給食センター」が完成し、９月１日から市内全ての小中学校へ学校給食の配食を開始すると発表しました。 さくら市の中村卓資市長： 「令和６年３月より整備工事を進めていた、さくら市学校給食センターが７月末に竣工しました。８月の試運転等を経た上で、９月１日から市内全ての小中学校への配食をス