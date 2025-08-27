とちぎテレビ 福田富一知事は２７日の定例記者会見で、コメ不足が続く中「増産はやむを得えない選択肢」と考えを述べたうえで、「需要に応じたコメの生産に取り組みを進めたい」と述べました。 コメの増産については、農林水産省が２６日、来年度予算の概算要求案を固め、今年度の当初予算と比べておよそ１７％多い、２兆６千５８８億円とし、コメの需要に応じた増産の実現に取り組むとしている一方、増産によってコメの価