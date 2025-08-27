とちぎテレビ 去年４月、埼玉県に住む当時８０歳の女性から現金１２８万円をだまし取ったとして、栃木県警は２７日、詐欺の疑いで２０代の男女２人を逮捕しました。 警察は、匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」による犯行とみて調べを進めています。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、埼玉県さいたま市北区の職業不詳、岩本和真容疑者（２４）と、埼玉県三郷市の飲食店従業員、鈴木愛未容疑者（２３）で