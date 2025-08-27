とちぎテレビ ２７日、那須塩原市の那珂川で３歳の女の子が流される水難事故がありました。救助された際、女の子は意識がありませんでしたが、警察官が水を吐かせるなどして意識を取り戻したということです。 ２７日の午前９時５０分ごろ、那須塩原市の那須疎水公園近くを流れる那珂川で家族５人で川遊びをしていた父親から「３歳の長女が川に流された」と警察に通報がありました。およそ１０分後、警察官が現場に到着する