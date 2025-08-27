とちぎテレビ 創設１００周年のアイスホッケー、Ｈ．Ｃ．栃木日光アイスバックスは、記念すべきシーズンの開幕を９月に控えた２７日、多くのファンに会場に足を運んでもらおうと、選手とファンよるポスターの配布活動が宇都宮市内で行われました。 宇都宮市のオリオン通りでポスターを配ったのは、オルタネイトキャプテンの寺尾勇利選手、早田聖也選手、それに今年新加入の村瀬鼓太郎選手です。フ