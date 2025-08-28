パリ五輪フェンシング男子フルーレ団体金メダルの松山恭助（ＪＴＢ）が、２８日までに自身のインスタグラムを更新し、ポーランド代表経験もある同競技女子エペの選手との結婚を発表した。「本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍致しました。どんな時も常に寄り添ってくれる、信頼できる心強いパートナーです」と報告し、ウェディングドレスの妻との２ショットをアップ。「国際結婚ということなので、より相手の価値観