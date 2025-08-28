お笑い芸人のひょうろくが２８日、ＮＨＫ「あさイチ」に初出演を果たし、強烈なセットアップ衣装で登場した。この日のゲストとしてニッチェの江上敬子とともに紹介されたひょうろくは、肩書は「俳優」。名前を紹介されると「よろしくお願いします、初めまして」と消え入るような声であいさつすると、鈴木奈穂子アナも「声、ちっちゃい」と苦笑。緊張から思わず立ち上がったひょうろくの衣装は、グリーン地に赤、黄色、青の花