モナレズ氏は先月３１日にＣＤＣ所長に就任した/Kayla Bartkowski/Getty Images（ＣＮＮ）先月３１日に米疾病対策センター（ＣＤＣ）所長に就任したスーザン・モナレズ氏が更迭されたことが、事情に詳しい３人の情報筋の話から分かった。情報を共有する権限がないとの理由で、匿名を条件に明らかにした。モナレズ氏の離任に続き、複数のベテラン幹部も相次いで辞任。ＣＤＣは危機的な時期に指導者不在の状況となった。ＣＤＣでは春