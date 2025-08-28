東京・JR上野駅に到着予定だった新幹線の車内で、モバイルバッテリーが発火し、男性1人がけがをしました。警視庁などによりますと、28日午前8時ごろ、JR上野駅に到着予定だった新幹線内で「モバイルバッテリーから出火」と通報がありました。キャリーケースから煙が出ているのを乗客が発見し、中身を確認したところ、何らかの原因でモバイルバッテリーが燃えていたということです。火はすぐに消し止められましたが、50代の男性が右