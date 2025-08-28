市場調査大手のインテージホールディングスは、ウエルスアドバイザーが２８日付でリポートを公表し、想定株価レンジを前回の１８００−２０００円から２０００−２２００円に引き上げた。投資判断は「オーバーウエート」を継続。リポートでは、営業増益基調への転換を前向きに評価。主力商材「ＳＣＩ」（全国消費者パネル調査）の並行稼働終了で運用コストが大幅に圧縮されるほか、利益率の高いヘルスケア分野でも成長が続