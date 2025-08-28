アメリカの関税措置をめぐり、28日午前に訪米を予定していた赤沢経済再生担当大臣が、急きょ、訪米をとりやめました。【映像】赤沢大臣が急きょ訪米とりやめ政府関係者によりますと、アメリカ側との調整の中で、事務的に調整すべき点があることが判明したため出張をとりやめ、事務レベルで協議を続けていくことになったということです。（ANNニュース）